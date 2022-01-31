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«Манчестер Сити» заинтересовался Гравенберхом

31 Января 2022 • 07:54 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
1.12 9.00 23.00
09.02 22:45

Райан Гравенберх, полузащитник амстердамского «Аякса», интересует самые важные клубы Европы - недавно мы сообщали о внимании к нему со стороны «Реала», сейчас же выяснилось, что конкуренцию ему составляет «Манчестер Сити». Об этом сообщает El Mundo Deportivo, называя 19-летнего футболиста одним из самых многообещающих футболистов Европы.

В составе «Аякса» Гравенберх начал выступать в сезоне 2018/2019, когда команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов и в драматичном противостоянии уступила «Тоттенхэму».

Несмотря на молодой возраст, Гравенберх уже привлекается в сборную Нидерландов, за которую провел в общей сложности уже десять матчей, забив в них один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Сити Райан Гравенберх трансферы футбола - зима 2022
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БРЕНТФОРД
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