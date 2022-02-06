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«Манчестер Сити» близок к продлению контракта Фодена

06 Февраля 2022 • 00:29 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
1.11 9.00 23.00
09.02 22:45

«Манчестер Сити» удалось добиться прогресса в переговорах с одним из самых перспективных футболистов команды – вскоре клуб должен уладить последние детали пролонгации контракта с полузащитником Филом Фоденом.

Воспитанник «горожан» согласился на предложенные руководством условия, об этом сообщает источник The Guardian. Отмечается, что официально о заключении нового трудового договора будет объявлено на следующей неделе.

Также журналистам удалось разузнать, что соглашение Фодена будет рассчитано до середины 2027 года. Действующий же контракт англичанина истекает через два с половиной года.

В текущем сезоне на счету 21-летнего плеймейкера 13 результативных действий в 23 поединках за «Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Фил Фоден
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БРЕНТФОРД
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