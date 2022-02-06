«Манчестер Сити» близок к продлению контракта Фодена

«Манчестер Сити» удалось добиться прогресса в переговорах с одним из самых перспективных футболистов команды – вскоре клуб должен уладить последние детали пролонгации контракта с полузащитником Филом Фоденом.

Воспитанник «горожан» согласился на предложенные руководством условия, об этом сообщает источник The Guardian. Отмечается, что официально о заключении нового трудового договора будет объявлено на следующей неделе.

Также журналистам удалось разузнать, что соглашение Фодена будет рассчитано до середины 2027 года. Действующий же контракт англичанина истекает через два с половиной года.

В текущем сезоне на счету 21-летнего плеймейкера 13 результативных действий в 23 поединках за «Сити».