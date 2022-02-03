ФИФА не запретит Эриксену играть на чемпионате мира

Новоиспеченный игрок «Брентфорда» Кристиан Эриксен получит карт-бланш от ФИФА в вопросе его потенциального участия на чемпионате мира, который пройдет в Катаре под конец года. Датчанин, переживший прошедшим летом остановку сердца прямо по ходу матча, сможет помочь своей национальной сборной, если успеет набрать оптимальную игровую форму к тому времени.

Подобными сведениями поделилось авторитетное британское издание The Times. Согласно источнику, в ФИФА приняли решение никак не ограничивать Эриксена, если врачу дали ему добро на выступления на профессиональном уровне.

Напомним, что полузащитник только в последние дни января подписал контракт с «Брентфордом». Пока неизвестно, когда он будет готов дебютировать за английский клуб.