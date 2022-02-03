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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

ФИФА не запретит Эриксену играть на чемпионате мира

03 Февраля 2022 • 00:02 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
1.11 9.00 24.00
09.02 22:45

Новоиспеченный игрок «Брентфорда» Кристиан Эриксен получит карт-бланш от ФИФА в вопросе его потенциального участия на чемпионате мира, который пройдет в Катаре под конец года. Датчанин, переживший прошедшим летом остановку сердца прямо по ходу матча, сможет помочь своей национальной сборной, если успеет набрать оптимальную игровую форму к тому времени.

Подобными сведениями поделилось авторитетное британское издание The Times. Согласно источнику, в ФИФА приняли решение никак не ограничивать Эриксена, если врачу дали ему добро на выступления на профессиональном уровне.

Напомним, что полузащитник только в последние дни января подписал контракт с «Брентфордом». Пока неизвестно, когда он будет готов дебютировать за английский клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Дании Кристиан Эриксен Брентфорд
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БРЕНТФОРД
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