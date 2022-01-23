Гвардиола отрицает интерес «Сити» к Альваресу

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что не знает об интересе своего клуба к аргентинскому нападающему Хулиану Альваресу. Напомним, что ранее пресса активно сватала игрока в стан «горожан».

«У меня нет никакой информации от клуба. Ничего. Ни единого слова. Я ничего не знаю. У меня нет никакой информации от клуба», – заявил Гвардиола на послематчевой пресс-конференции с «Саутгемптоном».

Напомним, что ранее Хулиан Альварес также был связан с переходом в один из клубов Серии А. Немецкий портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в 20 миллионов евро.