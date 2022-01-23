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Гвардиола отрицает интерес «Сити» к Альваресу

23 Января 2022 • 00:18 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
1.12 8.50 22.00
09.02 22:45

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что не знает об интересе своего клуба к аргентинскому нападающему Хулиану Альваресу. Напомним, что ранее пресса активно сватала игрока в стан «горожан».

«У меня нет никакой информации от клуба. Ничего. Ни единого слова. Я ничего не знаю. У меня нет никакой информации от клуба», – заявил Гвардиола на послематчевой пресс-конференции с «Саутгемптоном».

Напомним, что ранее Хулиан Альварес также был связан с переходом в один из клубов Серии А. Немецкий портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хулиан Альварес
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