Альварес подпишет с «Манчестер Сити» пятилетний контракт

Мы уже сообщали о том, что лидирующий в турнирной таблице английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» договорился о приобретении нападающего аргентинского клуба «Ривер Плейт» Хулиана Альвареса. Как уточняет в своем «Твиттере» итальянский инсайдер Николо Скира, сделка уже заключена, футболист подписал пятилетний контракт с клубом.

Сумма трансфера, как уже сообщалось - 23 миллиона евро, при этом приложение Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов. Через несколько дней, 31 января, Хулиану исполнится 22 года, кроме «Ривер Плейт», более нигде не выступал. В его активе - пять матчей в составе аргентинской сборной, с которой он выиграл в прошлом году Кубок Америки.