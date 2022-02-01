Канселу рассказал, что в своё время жалел о переходе в «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, недавно продливший контракт с клубом, рассказал, что в своё время жалел об уходе из «Ювентуса» на «Этихад Стэдиум». По словам, футболиста, ему было трудно адаптироваться в Англии.

«В первый месяц я не был счастлив своим решением присоединиться к «Манчестер Сити». Я приехал из «Ювентуса», который тоже очень люблю. Но в итоге я поговорил со своей девушкой, и мы решили, что мне нужно сделать все для того, чтобы играть», – поделился Канселу.

Напомним, что в этом сезоне футболист провёл 22 матча в чемпионате Англии. В этих поединках Канселу отметился одним забитым голом и пятью результативными передачами.