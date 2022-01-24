Гвардиола еще не решил, будет ли продлевать контракт с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи о своём будущем. Напомним, что контракт испанца с клубом истекает летом 2023 года. Сам специалист пока не решил, стоит ли ему подписывать новое соглашение.

«Я не буду думать о будущем, пока действует контракт. Я не настолько хорош, чтобы загадывать далеко наперед. Мое будущее всегда зависит от результатов, и я не беспокоюсь», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, что Пеп Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. С тех пор испанец выиграл с командой 3 чемпионских титула АПЛ, Кубок Англии и 4 Кубка лиги.