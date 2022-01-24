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Гвардиола еще не решил, будет ли продлевать контракт с «Манчестер Сити»

24 Января 2022 • 16:30 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
1.13 8.50 21.00
09.02 22:45

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи о своём будущем. Напомним, что контракт испанца с клубом истекает летом 2023 года. Сам специалист пока не решил, стоит ли ему подписывать новое соглашение.

«Я не буду думать о будущем, пока действует контракт. Я не настолько хорош, чтобы загадывать далеко наперед. Мое будущее всегда зависит от результатов, и я не беспокоюсь», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, что Пеп Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. С тех пор испанец выиграл с командой 3 чемпионских титула АПЛ, Кубок Англии и 4 Кубка лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БРЕНТФОРД
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