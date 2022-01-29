В Англии заподозрили, что один из спонсоров «Сити» является фиктивной компанией

Руководство «Манчестер Сити» в ближайшее время рискует столкнуться с огромными проблемами в связи с возможными судебными разбирательствами. Дело в том, что один из спонсоров клуба подозревается в фиктивной деятельности.

Речь идет о компании Wega, которая согласно документам занимается вопросом защищенных бесконтактных платежей. Однако сайт Off The Pitch, проводивший расследование, выяснил, что по состоянию на данный момент фирма не предлагает никаких услуг. Более того, не удалось найти ни одного официально трудоустроенного работника компании, базирующейся в Швейцарии.

Wega спонсирует «Сити» с 2015 года. В самом клубе пока отказываются комментировать появившуюся информацию.