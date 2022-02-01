Бенджамин Менди вновь предстанет перед судом в среду

Защитник «Манчестер Сити» Бенджамин Менди вновь предстанет перед судом за многочисленные эпизоды изнасилования в Англии. Отметим, что несколько недель назад француз вышел на свободу под денежный залог.

По сообщениям французского издания L'Equipe, следующее слушание по делу Менди назначено на среду 2 февраля. Отметим, что осенью футболист был арестован полицией Манчестера за изнасилование. Позже выяснилось, что от рук Менди пострадала не одна девушка, а сразу несколько.

В этом сезоне Менди успел провести лишь один матч в чемпионате Англии, где не отличился ни одним результативным действием.