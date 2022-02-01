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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бенджамин Менди вновь предстанет перед судом в среду

01 Февраля 2022 • 19:57 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
1.11 9.00 23.00
09.02 22:45

Защитник «Манчестер Сити» Бенджамин Менди вновь предстанет перед судом за многочисленные эпизоды изнасилования в Англии. Отметим, что несколько недель назад француз вышел на свободу под денежный залог.

По сообщениям французского издания L'Equipe, следующее слушание по делу Менди назначено на среду 2 февраля. Отметим, что осенью футболист был арестован полицией Манчестера за изнасилование. Позже выяснилось, что от рук Менди пострадала не одна девушка, а сразу несколько.

В этом сезоне Менди успел провести лишь один матч в чемпионате Англии, где не отличился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бенджамин Менди
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