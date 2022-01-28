«Глазго Рейнджерс» заинтересовался тинейджером «Манчестер Сити»

Полузащитник Джеймс Макати, в прошлом году начавший профессиональную карьеру в «Манчестер Сити», может отправиться для получения опыта в шотландский «Глазго Рейнджерс». Макати, которому 19 лет, дебютировал за «Манчестер Сити» 21 ноября прошлого года, выйдя на замену в матче Кубка английской лиги. Он призывался в юношескую и молодежную сборную Англии.

На услуги Макати претендуют также и «Суонси» с «Куинз Парк Рейнджерс», сообщает Daily Mail. Но в каждом случае речь идет лишь об арендном соглашении, потому что в будущем Макати должен вернуться в «Манчестер Сити» и заиграть в основе уже на постоянном базисе.