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«Глазго Рейнджерс» заинтересовался тинейджером «Манчестер Сити»

28 Января 2022 • 07:25 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
1.12 9.00 23.00
09.02 22:45

Полузащитник Джеймс Макати, в прошлом году начавший профессиональную карьеру в «Манчестер Сити», может отправиться для получения опыта в шотландский «Глазго Рейнджерс». Макати, которому 19 лет, дебютировал за «Манчестер Сити» 21 ноября прошлого года, выйдя на замену в матче Кубка английской лиги. Он призывался в юношескую и молодежную сборную Англии.

На услуги Макати претендуют также и «Суонси» с «Куинз Парк Рейнджерс», сообщает Daily Mail. Но в каждом случае речь идет лишь об арендном соглашении, потому что в будущем Макати должен вернуться в «Манчестер Сити» и заиграть в основе уже на постоянном базисе.

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Евро-Футбол.Ру,
Глазго Рейнджерс Джеймс Макати
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БРЕНТФОРД
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