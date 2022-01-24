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«МЮ» готов перехватить Камара у «Лидса»

24 Января 2022 • 18:30 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
1.13 8.50 21.00
09.02 22:45

«Манчестер Юнайтед» готов перехватить у «Лидса» полузащитника Бубакара Камара. Напомним, что текущее соглашение игрока с «Марселем» истекает летом 2022 года, а ранее руководство «провансальцев» заявило, что будет готово отпустить игрока зимой, если поступит подходящее предложение.

The Sun сообщает, что «красные дьяволы» готовы предложить за полузащитника 12 миллионов евро, что превышает сумму, которую предлагали их соперники из «Лидса». Ранее Камара также был связан с переходом в «Рому» и «Милан».

В этом сезоне Камара провёл 18 матчей за «Марсель» в чемпионате Франции, где отличился одним забитым голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Марсель Манчестер Юнайтед Бубакар Камара
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