«Сити» не будет сразу же задействовать Альвареса – он доиграет сезон в «Ривер Плейт» на правах аренды

Различные авторитетные источники говорят о трансфере 22-летнего нападающего «Ривер Плейт» Хулиана Альвареса в «Манчестер Сити» как о свершившемся факте. В скором времени английский клуб официально объявит о подписании 5-летнего контракта с аргентинцем.

Правда, к «горожанам» Альварес присоединится лишь летом. Остаток сезона он проведет в «Ривер Плейт» на правах аренды, такими данными у себя в твиттер-аккаунте поделился журналист Фабрицио Романо.

Стоит напомнить, что за переход форварда «Сити» отдаст около 18 миллионов евро без учетов бонусов. Клубу удалось выиграть конкуренцию у своих соседей из «Юнайтед», которые повременили с предложением, хотя активно интересовались Альваресом в последнее время.