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«Манчестер Сити» заплатит за Альвареса не более 23 миллионов евро

24 Января 2022 • 15:01 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
1.13 8.50 21.00
09.02 22:45

«Манчестер Сити» близок к приобретению нападающего «Ривер Плейт» Хулиана Альвареса. По сообщениям ESPN, сумма трансфера аргентинца составит не более 23 миллионов евро. Также сообщается, что Альварес присоединится к «Манчестер Сити» следующим летом.

Напомним, что ранее пресса связывала Альвареса с переходом в один из клубов Серии А. Также на футболиста претендовали принципиальные соперники «горожан» – «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Альварес забил за «Ривер Плейт» 19 голов в 21 матче чемпионата Аргентины. На родине Хулиана считают одним из самых многообещающих футболистов своего поколения.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хулиан Альварес
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