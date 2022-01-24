«Манчестер Сити» заплатит за Альвареса не более 23 миллионов евро

«Манчестер Сити» близок к приобретению нападающего «Ривер Плейт» Хулиана Альвареса. По сообщениям ESPN, сумма трансфера аргентинца составит не более 23 миллионов евро. Также сообщается, что Альварес присоединится к «Манчестер Сити» следующим летом.

Напомним, что ранее пресса связывала Альвареса с переходом в один из клубов Серии А. Также на футболиста претендовали принципиальные соперники «горожан» – «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Альварес забил за «Ривер Плейт» 19 голов в 21 матче чемпионата Аргентины. На родине Хулиана считают одним из самых многообещающих футболистов своего поколения.