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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

У «Манчестер Сити» прервалась победная серия из 12 матчей

22 Января 2022 • 23:44 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
1.12 8.50 22.00
09.02 22:45

«Манчестер Сити» прервал свою победную серию в чемпионате Англии на показателе 12 игр подряд. Этому поспособствовала ничья 1:1 в выездном поединке против «Саутгемптона». Позже Пеп Гвардиола назвал выступление своих подопечных в этом матче одним из лучших в сезоне.

В последний раз «Манчестер Сити» потерял очки в АПЛ осенью. Тогда подопечные Гвардиолы уступили у себя дома «Кристал Пэлас» со счётом 1:2. Последней победой в 12-матчевой серии пришлась на игру против «Челси», где горожане обыграли своих соперников со счётом 1:0 благодаря голу Кевина де Брюйне.

Отметим, что матч первого круга между «Манчестер Сити» и «Саутгемптоном» тоже закончился вничью. Только тогда был зафиксирован счёт 0:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити
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окончен Лидс 0:1 Ньюкасл
окончен Брентфорд 1:2 Вулверхэмптон 2.95 3.00 2.65
окончен Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм 2.00 3.65 3.65
окончен Саутгемптон 1:1 Манчестер Сити 11.50 5.70 1.27
23.01  17:00 Кристал Пэлас ... Ливерпуль 5.40 4.30 1.60
23.01  17:00 Лестер ... Брайтон 2.60 3.40 2.80
23.01  17:00 Арсенал ... Бёрнли 1.37 5.20 8.80
23.01  19:30 Челси ... Тоттенхэм 1.71 3.95 5.00
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