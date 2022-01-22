У «Манчестер Сити» прервалась победная серия из 12 матчей

«Манчестер Сити» прервал свою победную серию в чемпионате Англии на показателе 12 игр подряд. Этому поспособствовала ничья 1:1 в выездном поединке против «Саутгемптона». Позже Пеп Гвардиола назвал выступление своих подопечных в этом матче одним из лучших в сезоне.

В последний раз «Манчестер Сити» потерял очки в АПЛ осенью. Тогда подопечные Гвардиолы уступили у себя дома «Кристал Пэлас» со счётом 1:2. Последней победой в 12-матчевой серии пришлась на игру против «Челси», где горожане обыграли своих соперников со счётом 1:0 благодаря голу Кевина де Брюйне.

Отметим, что матч первого круга между «Манчестер Сити» и «Саутгемптоном» тоже закончился вничью. Только тогда был зафиксирован счёт 0:0.