​Гвардиола – о вечеринке игроков «Манчестер Сити»: «Будут оштрафованы, потому что меня не пригласили»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил вопрос по поводу фотографий игроков команды с вечеринки.

«Я расстроился. Меня не пригласили. В следующий раз пригласят. Они ужинали вместе, на трезвую половину. У них всё было отлично. Но ни будут оштрафованы, потому что не пригласили меня», - слова Гвардиолы на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист Саймон Стоун.

Ближайший матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» проведёт в среду, 9 февраля. Соперником команды Хосепа Гвардиола будет «Брентфорд». Стартовый свисток футболисты услышат в 22:45 по московскому времени.