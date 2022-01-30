«Реал» и «ПСЖ» заинтересованы в услугах Стерлинга

Нападающий Рахим Стерлинг находится в подвешенном состоянии, его соглашение с «Манчестер Сити» истекает летом следующего года, и пока что стороны не смогли договориться об его продлении. Стерлинг не исключает, что в итоге решит покинуть клуб, так как на его услуги есть серьезные претенденты.

Как уточняет ESPN, есть два клуба, которые готовы реагировать на любые перемены в этой ситуации - «Реал» и «ПСЖ». Их можно считать главными претендентами на 27-летнего уроженца Ямайки, который выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года.

Ранее он успел поиграть за «Ливерпуль», а с 2012 года стабильно привлекается в сборную Англии, в составе которой сыграл уже в 72 матчах. В них он забил 18 голов - в среднем один мяч за четыре матча.