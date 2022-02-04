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В «Манчестер Сити» хотят продлить контракт с Гюндоганом

04 Февраля 2022 • 07:21 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
1.11 9.00 23.00
09.02 22:45

В «Манчестер Сити» довольны выступлениями 31-летнего Илкая Гюндогана и готовы предложить ему новое соглашение - вплоть до 2025 года. Нынешний контракт немецкого футболиста истекает в следующем, 2023 году. В «Манчестер Сити» хотят заключить сделку как можно быстрее, сообщает Fichajes. Дело в том, что игроком, который привлекается в немецкую сборную, интересуются и другие клубы - в частности, с представителями игрока в недавнем прошлом связывались скауты «Барселоны».

В прошлом Гюндоган выступал за «Бохум-2», затем за «Нюрнберг» и дортмундскую «Боруссию». В 2016 году он перебрался в «Манчестер Сити». В текущем сезоне он провел пятнадцать матчей в чемпионате, забив четыре гола.
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Илкай Гюндоган
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