Стерлинг высказался о лидерстве «Манчестер Сити» в АПЛ

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг высказался о лидерстве своей команды в АПЛ после победы над «Брентфордом» (2:0).

«Соперник хорошо сыграл в обороне, было нелегко подобрать ключи к их воротам. Однако у нас получилось дважды забить. Это лишь очередной поединок для «Манчестер Сити». Идем вперед шаг за шагом. Мы намерены продолжать побеждать и не обращаем внимания на других», - приводит слова футболиста BBC.

По итогам 24 туров чемпионата Англии «горожане» уверенно лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя на 12 очков.