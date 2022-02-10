«Манчестер Сити» разобрался с «Брентфордом», «Тоттенхэм» умудрился проиграть «Саутгемптону»

В чемпионате Англии в разгаре 24-й тур. «Манчестер Сити» дежурно обыграл очередного соперника (2:0) над «Брентфордом». Победу принесли Рияд Марез ударом с пенальти и Кевин де Брёйне - с игры.
А вот «Тоттенхэм» своих болельщиков разочаровал. После трех поражений от «Челси» за три недели «шпоры» дома проиграли «Саутгемптону». «Святые» пробивали по воротам гораздо чаще и в концовке перевернули матч с 1:2 на 3:2. Лишь на 90-й минуте гол Стевена Бергвейна, казалось, позволил лондонцам не уступить, но его отменили.
«Норвич» и «Кристал Пэлас» забили по разу и набрали по очку.
Протокол игры
|(1:0) Марез Рияд40'
|(2:0) Де Брёйне Кевин69'
Эдерсон Мораес•Стоунс Джон•Диаш Рубен•Лапорт Эмерик•Канселу Жоау•Де Брёйне Кевин•Родри Эрнандес•Силва Бернарду•Марез Рияд 67' (Грилиш Джек ( 67') •Фоден Фил 71' (Гюндоган Илкай ( 71') •Стерлинг Рахим
Райя Давид•Айер Кристоффер•Янссон Понтус•Пиннок Итан•Расмуссен Мадс•Ониика Фрэнк 70' (Висса Йоан ( 70') •Норгор Кристиан•Йенсен Матиас•Генри Рико•Каньос Серхи 62' (Мбеумо Брайан ( 62') •Годдос Саман 62' (Дасилва Джошуа ( 62')
09 февраля. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
Протокол игры
|(1:0) Пукки Теэму1'
|60'Заха Уилфрид (1:1)
Ганн Энгус•Ааронс Макс•Хэнли Грант•Гибсон Бен•Уильямс Брендон • 54'Плахета Пшемыслав 64' (Гилмор Билли ( 64') •Лис-Мелу Пьерр 75' (Норманн Матиас ( 75') •Маклин Кенни•Рашица Милот•Айда Адам 84' (Jonathan Rowe ( 84') •Пукки Теэму
Гуаита Висенте•Уорд Джоэл•Андерсен Йоаким•Гехи Марк•Митчелл Тайрик•Галлахер Конор • 83'Хьюз Уилл•Шлупп Джеффри 81' (Эдуар Одсонн ( 81') •Олисе Майкл 70' (Айю Джордан ( 70') •Матета Жан-Филипп 76' 81' (Эзе Эберечи ( 81') •Заха Уилфрид
09 февраля. Стадион "Кэрроу Роуд".
Протокол игры
|(1:0) Беднарек Ян18'
|23'Броя Армандо (1:1)
|(2:1) Сон Хынмин70'
|80'Эльюнусси Мохамед (2:2)
|82'Адамс Че (2:3)
Льорис Уго•Санчес Давинсон • 59'Ромеро Кристиан • 90'Дэвис Бен•Эмерсон Жуниор•Уинкс Гарри•Хёйбьерг Пьер-Эмиль 60' (Бентанкур Родриго ( 60') •Регилон Серхио 84' (Бергвейн Стевен ( 84') •Лукас Моура 76' (Кулушевски Деян ( 76') •Сон Хынмин•Кейн Гарри
Форстер Фрейзер • 85'Уокер-Питерс Кайл•Беднарек Ян•Салису Мохаммед•Перро Ромен • 76'Уорд-Праус Джеймс•Ромеу Ориоль • 78'Армстронг Стюарт•Эльюнусси Мохамед•Адамс Че 88' (Лонг Шейн ( 88') •Броя Армандо 90' (Уолкотт Тео ( 90')
09 февраля. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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