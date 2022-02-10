«Манчестер Сити» разобрался с «Брентфордом», «Тоттенхэм» умудрился проиграть «Саутгемптону»

В чемпионате Англии в разгаре 24-й тур. «Манчестер Сити» дежурно обыграл очередного соперника (2:0) над «Брентфордом». Победу принесли Рияд Марез ударом с пенальти и Кевин де Брёйне - с игры.

А вот «Тоттенхэм» своих болельщиков разочаровал. После трех поражений от «Челси» за три недели «шпоры» дома проиграли «Саутгемптону». «Святые» пробивали по воротам гораздо чаще и в концовке перевернули матч с 1:2 на 3:2. Лишь на 90-й минуте гол Стевена Бергвейна, казалось, позволил лондонцам не уступить, но его отменили.

«Норвич» и «Кристал Пэлас» забили по разу и набрали по очку.