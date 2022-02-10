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«Манчестер Сити» разобрался с «Брентфордом», «Тоттенхэм» умудрился проиграть «Саутгемптону»

10 Февраля 2022 • 00:40 Комментировать
Норвич
1:1
Кристал Пэлас
окончен

В чемпионате Англии в разгаре 24-й тур. «Манчестер Сити» дежурно обыграл очередного соперника (2:0) над «Брентфордом». Победу принесли Рияд Марез ударом с пенальти и Кевин де Брёйне - с игры.

А вот «Тоттенхэм» своих болельщиков разочаровал. После трех поражений от «Челси» за три недели «шпоры» дома проиграли «Саутгемптону». «Святые» пробивали по воротам гораздо чаще и в концовке перевернули матч с 1:2 на 3:2. Лишь на 90-й минуте гол Стевена Бергвейна, казалось, позволил лондонцам не уступить, но его отменили.

«Норвич» и «Кристал Пэлас» забили по разу и набрали по очку.

Протокол игры  
Манчестер Сити 2:0Брентфорд
(1:0) Марез Рияд40'   
(2:0) Де Брёйне Кевин69'   
Эдерсон МораесСтоунс ДжонДиаш РубенЛапорт ЭмерикКанселу ЖоауДе Брёйне КевинРодри ЭрнандесСилва БернардуМарез Рияд  67' (Грилиш Джек (  67') Фоден Фил  71' (Гюндоган Илкай (  71') Стерлинг Рахим
Запасные: Уокер КайлМакати ДжонАке НатанСтеффен ЗакариФернандиньо ФернандоДелап ЛиамЗинченко Александр
Райя ДавидАйер КристофферЯнссон ПонтусПиннок ИтанРасмуссен МадсОниика Фрэнк  70' (Висса Йоан (  70') Норгор КристианЙенсен МатиасГенри РикоКаньос Серхи  62' (Мбеумо Брайан (  62') Годдос Саман  62' (Дасилва Джошуа (  62')
Запасные: Баптист ШендонФернандес Альваро IIIЛоссль ЙонасСтевенс ФинлиБех Мадс
09 февраля. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
Протокол игры  
Норвич 1:1Кристал Пэлас
(1:0) Пукки Теэму1'   
  60'Заха Уилфрид (1:1)
Ганн ЭнгусАаронс МаксХэнли ГрантГибсон БенУильямс Брендон   54'Плахета Пшемыслав  64' (Гилмор Билли (  64') Лис-Мелу Пьерр  75' (Норманн Матиас (  75') Маклин КенниРашица МилотАйда Адам  84' (Jonathan Rowe (  84') Пукки Теэму
Запасные: Макговерн МайклЦиммерман КристофЯннулис ДимитрисДауэлл КиранБайрам СэмЦолис Христос
Гуаита ВисентеУорд ДжоэлАндерсен ЙоакимГехи МаркМитчелл ТайрикГаллахер Конор   83'Хьюз УиллШлупп Джеффри  81' (Эдуар Одсонн (  81') Олисе Майкл  70' (Айю Джордан (  70') Матета Жан-Филипп   76'  81' (Эзе Эберечи (  81') Заха Уилфрид
Запасные: Макартур ДжеймсМиливоевич ЛукаТомкинс ДжеймсБентеке КристианБатлэнд ДжекКлайн Натаниэль
09 февраля. Стадион "Кэрроу Роуд".
Протокол игры  
Тоттенхэм 2:3Саутгемптон
(1:0) Беднарек Ян18'   
  23'Броя Армандо (1:1)
(2:1) Сон Хынмин70'   
  80'Эльюнусси Мохамед (2:2)
  82'Адамс Че (2:3)
Льорис УгоСанчес Давинсон   59'Ромеро Кристиан   90'Дэвис БенЭмерсон ЖуниорУинкс ГарриХёйбьерг Пьер-Эмиль  60' (Бентанкур Родриго (  60') Регилон Серхио  84' (Бергвейн Стевен (  84') Лукас Моура  76' (Кулушевски Деян (  76') Сон ХынминКейн Гарри
Запасные: Сессеньон РайанУайт ХарвиГоллини ПьерлуиджиДоэрти МэттРодон ДжоСкарлетт Дейн
Форстер Фрейзер   85'Уокер-Питерс КайлБеднарек ЯнСалису МохаммедПерро Ромен   76'Уорд-Праус ДжеймсРомеу Ориоль   78'Армстронг СтюартЭльюнусси МохамедАдамс Че  88' (Лонг Шейн (  88') Броя Армандо  90' (Уолкотт Тео (  90')
Запасные: Валери ЯнСтивенс ДжекДиалло ИбраимаАрмстронг АдамСмоллбоун УильямКабальеро ВиллиДженепо Мусса
09 февраля. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Саутгемптон Манчестер Сити Брентфорд
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окончен Тоттенхэм 2:3 Саутгемптон 1.60 4.20 5.30
окончен Манчестер Сити 2:0 Брентфорд 1.11 11.00 32.00
окончен Норвич 1:1 Кристал Пэлас 3.30 3.20 2.30
окончен Астон Вилла 3:3 Лидс
10.02  22:45 Ливерпуль ... Лестер 1.30 6.20 9.20
10.02  22:45 Вулверхэмптон ... Арсенал 3.55 3.35 2.18
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