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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Медицинские тесты Эриксена прошли успешно, датчанин вернётся на поле

30 Января 2022 • 22:49 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
1.12 9.00 23.00
09.02 22:45

Медики дали зеленый свет на возвращение датского хавбека Кристиана Эриксена, на услуги которого претендует «Брентфорд». Контракт, который позволит 29-летнему датчанину вернуться на поле после нескольких месяцев отсутствия, будет заключен в самое ближайшее время.

Для Эриксена он будет означать не только возвращение на поле после кошмара, пережитого на Евро-2020 и последовавших операций для установки специального кардиовертера-дефибриллятора, но и возвращение в английскую Премьер-лигу - ранее он играл за «Тоттенхэм», откуда впоследствии перебрался в миланский «Интер».

О том, что Эриксен успешно прошел все медицинские осмотры, сообщил в своем «Твиттере» репортер Лайалл Томас. Контракт будет заключен до лета, но предусмотрена возможность его продления еще на год.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Эриксен Брентфорд трансферы футбола - зима 2022
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БРЕНТФОРД
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