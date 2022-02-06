В «Сити» надеются, что Гвардиола согласится продлить контракт

Летом 2023 года у испанского специалиста Хосепа Гвардиолы истекает срок действия контракта с «Манчестер Сити». Тренер неоднократно намекал на то, что он собирается принять новый вызов в своей карьере и завершить работу в Англии.

Впрочем, руководство клуба до сих пор верит в пролонгации трудового договора наставника команды. В «Сити» считают Гвардиолу неприкосновенным и готовы удовлетворить практически любое его требование, передает издание The Mirror.

Ожидается, что предметные переговоры начнутся по окончании текущего сезона. Также огромную роль в данном процессе наверняка сыграет выступление «Сити» в плей-офф Лиги чемпионов.