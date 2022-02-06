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В «Сити» надеются, что Гвардиола согласится продлить контракт

06 Февраля 2022 • 19:08 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
1.11 9.00 23.00
09.02 22:45

Летом 2023 года у испанского специалиста Хосепа Гвардиолы истекает срок действия контракта с «Манчестер Сити». Тренер неоднократно намекал на то, что он собирается принять новый вызов в своей карьере и завершить работу в Англии.

Впрочем, руководство клуба до сих пор верит в пролонгации трудового договора наставника команды. В «Сити» считают Гвардиолу неприкосновенным и готовы удовлетворить практически любое его требование, передает издание The Mirror.

Ожидается, что предметные переговоры начнутся по окончании текущего сезона. Также огромную роль в данном процессе наверняка сыграет выступление «Сити» в плей-офф Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БРЕНТФОРД
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