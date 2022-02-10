Гвардиола: «У «Манчестер Сити» нет форварда, а нам нужно забивать»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о результативности полузащитников Кевина де Брёйне и Рияда Мареза после поединка с «Брентфордом» (2:0). В прошедшей встрече бельгиец и алжирец забили по голу.

«Де Брёйне много забивает в этом сезоне, Рияд тоже блещет результативностью. У нас нет форварда, а команда обязана забивать голы. В «Манчестер Сити» есть достаточно футболистов, способных оказаться в штрафной в нужное время и забить мяч», - передает слова испанского тренера пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что «Сити» может усилить атакующую линию в летнее трансферное окно. В английский клуб сватают норвежского голеадора Эрлинга Холанна.