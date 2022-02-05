Переход Гвардиолы в «Манчестер Сити» в 2016 году мог сорваться из-за специфических требований каталонца

Хосеп Гвардиола пишет самые славные страницы в истории «Манчестер Сити», но в 2016 году все могло закончиться, еще даже не начавшись. Как рассказал бывший футболист «Барселоны» Чики Бегиристайн, ныне помогающий Гвардиоле в «Манчестер Сити», у Хосепа были специфические требования при переходе, удовлетворить которые сперва не получалось. Первая встреча с Гвардиолой прошла во вьетнамском ресторане в Мюнхене.

- Я отправил к нему Давида Кинтано, который должен был встретиться с Гвардиолой. Пеп заявил ему, что хочет жить обязательно в центре города, другие варианты даже не будет рассматривать. А у нас на тот момент даже не было вариантов, которые мы могли бы ему показать и предложить. И тогда Кинтано, чтобы не срывать переговоры, пообещал, что мы построим то, что хочет Гвардиола. Пусть, мол, потребуются несколько месяцев, но мы сделаем именно так, - вспоминает Бегиристайн, слова которого приводит ilposticipo.it

Но в итоге строить ничего не пришлось - Гвардиоле внезапно понравилась квартира в районе Сэлфорд, где он занимает два этажа, а рядом с ним проживают Давид Сильва и Габриэль Жезус. Зона окружена лучшими магазинами и ресторанами Манчестера. В жилом комплексе есть бассейн, джакузи и спортзал. В общем, все что нужно чтобы расслабляться между победами.