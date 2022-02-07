Агуэро оценил новичка «Сити» Хулиана Альвареса

«Манчестер Сити» лишь спустя полгода смог найти замену ушедшему нападающему Серхио Агуэро, который в последствии завершил карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем. В январе «горожане» договорились о летнем трансфере форварда «Ривер Плейт» Хулиана Альвареса.

Сам Агуэро оценил уровень молодого футболиста, который должен стать его наследником в составе английской команды. «Он очень качественный наконечник атак. Но, мне кажется, что ему не подходит роль «девятки», где он будет скован в своих действиях. Такого типа игроки должны получать свободу на поле, тогда от них будет больше пользы», - прокомментировал легендарный аргентинец во время собственного эфира на стриминговой площадке Twitch.