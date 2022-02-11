Жоржиньо надеется, что Тухель присоединится к «Челси» перед финалом Клубного чемпионата мира

Полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо выразил надежду, что главный тренер команды Томас Тухель как можно скорее поправиться от коронавируса и присоединиться к «синим» в Абу-Даби на финал Клубного чемпионата мира против «Палмейрас».

«Конечно, приезд Тухеля дал бы нам положительный заряд. С ним в раздевалке появилось бы ещё больше энергии. Для нас было бы важно, если бы он смог приехать», – заявил Жоржиньо на пресс-конференции.

Напомним, что Томас Тухель из-за коронавируса пропустил уже две игры «Челси»: в Кубке Англии с «Плимутом», а также в полуфинале Клубного чемпионата мира против «Аль-Хиляля».