Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Броя не хочет переходить в «Саутгемптон»

27 Января 2022 • 19:45 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Саутгемптон
12.02 15:30

Нападающий лондонского «Челси» Армандо Броя, ныне выступающий на правах аренды за «Саутгемптон», не спешит принимать решение о переходе в стан «святых» на постоянной основе.

Журналист Низар Кинселла у себя в «Твиттере» сообщил, что Броя намерен подождать до конца сезона, чтобы оценить ситуацию в «Челси». Если главный тренер «синих» Томас Тухель даст понять албанцу, что он входит в его планы на следующий сезон, то Броя останется в клубе и никуда не уйдёт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что «Саутгемптон» готов побить свой трансферный рекорд и приобрести Брою у «Челси» за сумму около 30 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Саутгемптон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД САУТГЕМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Января
20:46 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг потребовал у «Милана» зарплату в два раза выше, чем у Ибрагимовича слухи
19:53 · Англия. Премьер-лига
Триппьер подтвердил, что им интересовался «МЮ»
19:45 · Англия. Премьер-лига
Броя не хочет переходить в «Саутгемптон»
19:29 · Англия. Премьер-лига
Чех о Тухеле: «Он быстро понял, как работает клуб»
18:36 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Райса обойтись «МЮ» в 120 миллионов евро 1
18:27 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» и «Лион» сегодня проведут очередную встречу по трансферу Гимараэша
17:52 · Англия. Премьер-лига
Рис Джеймс близок к возвращению в строй
17:39 · Англия. Премьер-лига
Пулишич заявил о трудностях в «Челси»
17:04 · Англия. Премьер-лига
АПЛ объявила номинантов на звание лучшего тренера января
16:36 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» отклонила предложение по Луису в размере 36 миллионов евро
16:25 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «МЮ» уйдёт в аренду в «Рейнджерс»
16:16 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Севильи» Мончи: «Карлос остаётся»
16:02 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Локомотива» может перейти в «Саутгемптон»
15:36 · Россия. Премьер-лига
​«Кристал Пэлас» не вступал в переговоры по Фомину
15:25 · Англия. Премьер-лига
​Роналду жаловался на transfermarkt из-за своей оценочной стоимости 1
Все новости
Рекомендуем