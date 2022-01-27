Броя не хочет переходить в «Саутгемптон»

Нападающий лондонского «Челси» Армандо Броя, ныне выступающий на правах аренды за «Саутгемптон», не спешит принимать решение о переходе в стан «святых» на постоянной основе.

Журналист Низар Кинселла у себя в «Твиттере» сообщил, что Броя намерен подождать до конца сезона, чтобы оценить ситуацию в «Челси». Если главный тренер «синих» Томас Тухель даст понять албанцу, что он входит в его планы на следующий сезон, то Броя останется в клубе и никуда не уйдёт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что «Саутгемптон» готов побить свой трансферный рекорд и приобрести Брою у «Челси» за сумму около 30 миллионов евро.