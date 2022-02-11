Тухель прибыл в Абу-Даби на финал Клубного чемпионата мира

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прибыл в Абу-Даби на финальный матч своей команды в Клубном чемпионате мира против бразильского «Палмейраса». Ранее немец пропустил полуфинал из-за коронавируса.

Сообщается, что вчера Тухель сдал отрицательный тест на коронавирус, после чего ему было разрешено полететь в Абу-Даби для того, чтобы присоединиться к своим подопечным перед финальным матчем.

Отметим, что ни «Челси», ни «Палмейрас» никогда ранее не становились обладателями Клубного чемпионата мира. Обе команды разыграют трофей завтра в 19:30 по московскому времени.