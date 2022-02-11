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«Ювентус» решил тоже побороться за Рюдигера слухи

11 Февраля 2022 • 21:00 Комментировать
Челси
0:0
Арсенал
отменен

В свете возможного ухода защитника Маттайса де Лихта туринский «Ювентус» решил обратить свое внимание на представителя «Челси» Антонио Рюдигера, который летом может получить статус свободного агента. Немец до сих пор не договорился с лондонцами о новом контракте, так как руководство не готово удовлетворить его требования по зарплате.

Издание Sportmediaset свидетельствует, что итальянский клуб не будет жадничать денег на подписание Рюдигера, если в конечном итоге посчитает его приоритетной целью на летнее трансферное окно. В борьбе за футболиста на данный момент еще находятся «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Антонио Рюдигер Трансферы футбола - лето 2022
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