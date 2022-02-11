Алонсо о возможном переходе в «Барселону»: «Хочу остаться в «Челси»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо прокомментировал слухи о возможном переходе в каталонскую «Барселону». Футболист заявил, что никогда не хотел покинуть свою нынешнюю команду и хочет провести с ней десятилетие, как Сесар Аспиликуэта.

«Ко мне всегда был интерес со стороны других клубов, но если быть честным, уход никогда не был моим намерением. Могу ли я остаться тут дольше? Почему нет? У меня осталось еще полтора года контракта, и на данный момент, я не заглядываю дальше, чем субботний матч», – заявил Алонсо на пресс-конференции.

Напомним, что Алонсо перебрался в «Челси» летом 2016 года из итальянской «Фиорентины». С тех пор испанец выиграл с командой АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.