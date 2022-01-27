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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» сделал запрос по де Йонгу

27 Января 2022 • 14:31 Комментировать
Челси
0:0
Арсенал
отменен

Лондонский «Челси» обратился к «Барселоне», чтобы разузнать о доступности полузащитника Френки де Йонга ближайшим летом. Отмечается, что главный тренер «синих» Томас Тухель видит в де Йонге того игрока, который закроет позицию в центре поля на долгие годы.

В то же время, по версии Football Italia, в случае перехода де Йонга в «Челси», другой полузащитник «синих» Жоржиньо может отправиться в «Ювентус», в который игрока сватают уже долгое время.

Напомним, что ранее де Йонг изъявлял желание остаться в стане каталонской «Барселоны». В этом сезоне на счету нидерландца 2 гола и 2 ассиста в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Френки де Йонг
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