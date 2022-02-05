Рюдигер отказывается продлевать контракт с «Челси»

Все попытки руководства лондонского «Челси» убедить немецкого защитника Антонио Рюдигера продлить его контракт пока что терпят крах. Как мы уже сообщали ранее, Рюдигер хочет более высоких гонораров. Сперва ему была предложена сумма в 190 тысяч евро в неделю, затем ставки были повышены до 270 тысяч в неделю.

Но и это не устраивает Рюдигера, сообщает Daily Mail. Его намерения вполне прозрачны - дождаться окончания контракта и перейти в качестве свободного агента куда-нибудь, кто сможет платить существенно больше. Как уточняет источник, в таком случае Рюдигер надеется на гонорары в районе 500 тысяч евро в неделю.