Ба вспомнил о сорвавшемся переходе из «Челси» в «Арсенал»

Бывший нападающий «Челси» Демба Ба вспомнил о сорвавшемся в 2014 году переходе в «Арсенал». На стриме у итальянского журналиста Фабрицио Романо игрок заявил, что после того, как сделка сорвалась, бывший тренер «синих» Жозе Моуринью злорадствовал над ним.

«Я был в пару часов езды от Парижа, когда мне позвонили люди из «Арсенала». Я тут же сел в поезд и отправился в Лондон. Время шло, а сделка не продвигалась. Я уже понимал, что она наверняка не состоится, так как не был наивным. На следующий день Моуринью зашёл в раздевалку и сказал: «А какая могла быть связка у Демба Ба с Месутом Озилом…». Он заблокировал мой трансфер, а потом ещё позволял себе шутить», – заявил Ба.