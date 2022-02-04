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Наставник сборной Марокко подтвердил, что Зиешу дорога в сборную закрыта

04 Февраля 2022 • 07:14 Комментировать
Челси
0:0
Арсенал
отменен

Боснийский специалист Вахид Халилходжич, тренирующий сборную Марокко, критически оценивает 28-летнего хавбека лондонского «Челси» Хакима Зиеша. Он пояснил, почему перестал приглашать того в сборную и добавил, что свое мнение менять не намерен. По словам 69-летнего специалиста, проблема имеет дисциплинарный характер.

- Я и так пригласил лучших игроков страны, но тех, кто хочет становиться возмутителем спокойствия в раздевалке, я игнорирую. Пусть это будет хоть Месси. Зиеш не подходит сборной потому что он не тренируется и не хочет выступать должным образом. Он не относится серьезно к национальной команде. Умолять его о возвращении мы не станем, - пояснил Халилходжич, слова которого приводит Goal.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вахид Халилходжич Сборная Марокко Хаким Зиеш
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