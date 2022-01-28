«Челси» лидирует в гонке за Тчуамени

Лондонский «Челси» лидирует в борьбе за полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени. По сообщениям испанского издания Marca, несмотря на интерес к французу со стороны многих топ-клубов, именно «синие» на данный момент подобрались ближе всего к приобретению футболиста.

Отметим, что Тчуамени уже практически год активно связан с переходом в лондонский «Челси». Сообщается, что главный тренер лондонцев Томас Тухель является большим поклонником таланта игрока. «Челси» находится в активном контакте с агентом футболиста.

Ранее также ходили слухи, что в услугах Орельена заинтересован мадридский «Реал».