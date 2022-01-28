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«Челси» лидирует в гонке за Тчуамени

28 Января 2022 • 15:54 Комментировать (1)
Челси
0:0
Арсенал
отменен

Лондонский «Челси» лидирует в борьбе за полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени. По сообщениям испанского издания Marca, несмотря на интерес к французу со стороны многих топ-клубов, именно «синие» на данный момент подобрались ближе всего к приобретению футболиста.

Отметим, что Тчуамени уже практически год активно связан с переходом в лондонский «Челси». Сообщается, что главный тренер лондонцев Томас Тухель является большим поклонником таланта игрока. «Челси» находится в активном контакте с агентом футболиста.

Ранее также ходили слухи, что в услугах Орельена заинтересован мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Орельен Чуамени
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
snk6565
28 Января 2022 в 16:28
Будут очередные 80-100 лямов мимо кассы...еще один весьма туманный вопрос - с какого потолка Монако нарисовал такой ценник...хотя их можно понять...прокатит - супер...не прокатит - еще погоняет...хотя, зачастую от времени ценник только падает...видели мы этих молодых, да ранних пачками
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