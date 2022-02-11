Тухель ещё может успеть приехать на финал Клубного чемпионата мира

Главный тренер «Челси» Томас Тухель может успеть приехать на финальный матч своей команды на Клубном чемпионате мира против бразильского «Палмейраса». Об этом на пресс-конференции перед игрой сообщил ассистент немца Жолт Лёв.

«Что касается Томаса, то мы все ещё надеемся, что он сможет к нам присоединиться как можно скорее. Мы правда верим, что он приедет. У нас ещё 30 часов до матча. Он следует всем инструкциям и протоколам. Ещё достаточно времени», – сказал Лёв на пресс-конференции.

Напомним, что завтра у лондонского «Челси» будет шанс впервые в своей истории выиграть Клубный чемпионат мира. Финальный матч против «Палмейраса» стартует в субботу в 18:30.