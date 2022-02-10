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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» окончательно потеряла интерес к Рюдигеру

10 Февраля 2022 • 16:52 Комментировать
Челси
0:0
Арсенал
отменен

Несмотря на различные слухи, мюнхенская «Бавария» не намерена вступать в борьбу за защитника «Челси» Антонио Рюдигера, который летом может получить статус свободного агента. Гранд Бундеслиги окончательно потерял интерес к футболисту сборной Германии, ссылаясь на слишком высокие требования по зарплате.

Подобными данными у себя в твиттер-аккаунте поделился инсайдер Фабрицио Романо. Также он отметил, что Рюдигер до сих пор не ответил на последнее предложение лондонцев. Напомним, в Англии он хочет зарабатывать свыше 250 тысяч евро в неделю, но «синие» пока пытаются сторговаться с агентами игрока.

Если же переговоры все же сорвутся, то главными претендентами на Рюдигера останутся «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед», ведь мадридский «Реал» тоже не готов предлагать ему такие щедрые условия личного контракта.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Антонио Рюдигер Трансферы футбола - лето 2022
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