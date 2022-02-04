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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рис Джеймс не успел восстановиться к старту клубного чемпионата мира – он не полетит вместе с «Челси» на турнир

04 Февраля 2022 • 22:48 Комментировать
Челси
0:0
Арсенал
отменен

«Челси» придется бороться за трофей клубного чемпионата мира без своего основного правого защитника команды, Риса Джеймса. Англичанин не полетит вместе с партнерами в Абу-Даби из-за проблем со здоровьем, которые он испытывает в последнее время.

Речь идет о мышечном повреждение, которое игрок получил в поединке 20-тура английской Премьер-лиги против «Брайтона». Главный тренер лондонцев Томас Тухель на пресс-конференции заявил, что Джеймс пока даже не начинал работу в основной тренировочной группе.

К слову, свой первый матч на международном турнире «Челси» проведет 9 февраля, начав свой путь со стадии полуфинала.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рис Джеймс
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