Рис Джеймс не успел восстановиться к старту клубного чемпионата мира – он не полетит вместе с «Челси» на турнир

«Челси» придется бороться за трофей клубного чемпионата мира без своего основного правого защитника команды, Риса Джеймса. Англичанин не полетит вместе с партнерами в Абу-Даби из-за проблем со здоровьем, которые он испытывает в последнее время.

Речь идет о мышечном повреждение, которое игрок получил в поединке 20-тура английской Премьер-лиги против «Брайтона». Главный тренер лондонцев Томас Тухель на пресс-конференции заявил, что Джеймс пока даже не начинал работу в основной тренировочной группе.

К слову, свой первый матч на международном турнире «Челси» проведет 9 февраля, начав свой путь со стадии полуфинала.