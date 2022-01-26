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«Челси» и УЕФА расследуют деятельность Терри

26 Января 2022 • 23:03 Комментировать (1)
Челси
0:0
Арсенал
отменен

«Челси», Премьер-лига и УЕФА рассматривают возможность продажи цифровых произведений искусства, которые продвигает в социальных сетях легендарный бывший защитник «аристократов» и сборной Англии Джон Терри, сообщает Goal.

«Синие» недавно повторно наняли Терри на должность консультанта академии, но не участвуют в деятельности, которую проводит англичанин в социальных сетях. Возможно, использование логотипа клуба, футболок и трофеев в коммерческих изображениях обезьян, которые продвигает Терри, нарушает авторские права УЕФА, ФА и Премьер-лиги.

УЕФА - единственное футбольное учреждение, опубликовавшее заявление на данный момент.

«УЕФА серьезно относится к защите своих прав на интеллектуальную собственность, и продолжает расследование этого вопроса».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Джон Терри Английская Футбольная Ассоциация Премьер-Лига Англии УЕФА
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KLINSMANN
26 Января 2022 в 23:52
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