«Челси» и УЕФА расследуют деятельность Терри

«Челси», Премьер-лига и УЕФА рассматривают возможность продажи цифровых произведений искусства, которые продвигает в социальных сетях легендарный бывший защитник «аристократов» и сборной Англии Джон Терри, сообщает Goal.

«Синие» недавно повторно наняли Терри на должность консультанта академии, но не участвуют в деятельности, которую проводит англичанин в социальных сетях. Возможно, использование логотипа клуба, футболок и трофеев в коммерческих изображениях обезьян, которые продвигает Терри, нарушает авторские права УЕФА, ФА и Премьер-лиги.

УЕФА - единственное футбольное учреждение, опубликовавшее заявление на данный момент.

«УЕФА серьезно относится к защите своих прав на интеллектуальную собственность, и продолжает расследование этого вопроса».