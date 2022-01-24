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Линекер прокомментировал победу «Челси» над «Тоттенхэмом»

24 Января 2022 • 14:25 Комментировать (1)
Тоттенхэм
...
Саутгемптон
1.60 4.10 5.50
09.02 22:45

Бывший нападающий сборной Англии и «Тоттенхэма» Гарри Линекер прокомментировал поражение своей бывшей команды в выездном матче против «Челси». По словам англичанина, «синие» полностью заслужили победу.

«Трудно сказать, что «Челси» не заслужил эту победу. Это более классная команда, чем «Тоттенхэм». Зиеш забил восхитительный гол», – заявил Линекер.

Напомним, что матч между «Челси» и «Тоттенхэмом» завершился победой «синих» со счётом 2:0. Забитыми голами за хозяев отличились Хаким Зиеш и Тьяго Силва. Эта победа позволила «Челси» оторваться от «Тоттенхэма» на 9 очков, но при этом в активе у «шпор» остаётся 4 матча в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Гари Линекер
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Oleg-Chelsea
24 Января 2022 в 15:38
Ага, все хорошо, но маленькая ошибочка. Челси оторвался от Шпор не на 9 очков (как написано в последнем абзаце), а на 11. Теоретически Тоттенхэм может еще и обойти Челси... вероятность гипотетически, конечно, есть.
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