Линекер прокомментировал победу «Челси» над «Тоттенхэмом»

Бывший нападающий сборной Англии и «Тоттенхэма» Гарри Линекер прокомментировал поражение своей бывшей команды в выездном матче против «Челси». По словам англичанина, «синие» полностью заслужили победу.

«Трудно сказать, что «Челси» не заслужил эту победу. Это более классная команда, чем «Тоттенхэм». Зиеш забил восхитительный гол», – заявил Линекер.

Напомним, что матч между «Челси» и «Тоттенхэмом» завершился победой «синих» со счётом 2:0. Забитыми голами за хозяев отличились Хаким Зиеш и Тьяго Силва. Эта победа позволила «Челси» оторваться от «Тоттенхэма» на 9 очков, но при этом в активе у «шпор» остаётся 4 матча в запасе.