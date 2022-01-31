«Челси» включился в борьбу за услуги футболиста «Лидса»

Еще одним лондонским клубом, который заинтересовался услугами бразильского атакующего полузащитника «Лидса» Рафиньи, является «Челси». Ранее интерес к нему проявлял «Вест Хэм». Правда, «пенсионеры» готовы подождать с трансфером и до летнего окна, уточняет Daily Mail.

Перешедший в «Лидс» осенью 2020 года 25-летний Рафинья блистает в матчах своей команды - в текущем сезоне он забил уже восемь голов, а также дважды успешно ассистировал своим партнерам по команде.

Согласно Transfermarkt, его цена составляет 40 миллионов евро, хотя «Лидсу» он достался за 18,6 миллионов евро при переходе из «Ренна». Также Рафинья ранее выступал за португальские команды - «Витория» и лиссабонский «Спортинг».