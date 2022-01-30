Нападающий Фаустино Анджорин, который осенью получил перелом плюсневой кости, не вернется в «Локомотив», куда он перебрался на правах аренды из «Челси» прошлым летом. По всей видимости, стороны разорвут соглашение, а сам англичанин отправится в «Хаддерсфилд», об этом уверяет журналист Низар Кинселла.

Напомним, что «Локомотив» мог выкупить контракт Анджорина зимой, но отложил свое решение в связи с травмой игрока. Сам футболист не хочет больше выступать за московскую команду в связи с уходом Ральфа Рангника, который и приглашал его в Россию.

К слову, ранее интерес к Анджорину проявлял также «Саутгемптон», нацелившись оформить полноценный трансфер.