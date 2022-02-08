Аспиликуэта: «Сейчас не время говорить о будущем»

Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал слухи о своём возможном уходе из клуба. Напомним, что действующий контракт капитана «пенсионеров» действует до лета 2022 года.

«Я не собираюсь говорить о своем будущем. Я приехал в Лондон в 2012 году без детей. Мои дети родились тут, и все знают, какие чувства я испытываю к "Челси", но я не буду говорить о своём будущем», – сказал Аспиликуэта в своём недавнем интервью.

Итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что «Барселона» предложила игроку двухлетний контракт, однако окончательное решение за игроком. Если он дождется аналогичного по сроку предложения от «Челси», то останется в Лондоне.