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Аспиликуэта: «Сейчас не время говорить о будущем»

08 Февраля 2022 • 19:29 Комментировать
Челси
0:0
Арсенал
отменен

Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал слухи о своём возможном уходе из клуба. Напомним, что действующий контракт капитана «пенсионеров» действует до лета 2022 года.

«Я не собираюсь говорить о своем будущем. Я приехал в Лондон в 2012 году без детей. Мои дети родились тут, и все знают, какие чувства я испытываю к "Челси", но я не буду говорить о своём будущем», – сказал Аспиликуэта в своём недавнем интервью.

Итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что «Барселона» предложила игроку двухлетний контракт, однако окончательное решение за игроком. Если он дождется аналогичного по сроку предложения от «Челси», то останется в Лондоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сесар Аспиликуэта
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