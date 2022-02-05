По всей видимости, дни защитника «Барселоны» Рональда Араухо в Испании уже сочтены. Несмотря на то, что сам футболист предпочитает остаться в каталонской команде и переподписать истекающий контракт, руководству «сине-гранатовых» вряд ли удастся удовлетворить финансовые требования.

Аппетиты уругвайца могут значительно увеличиться после того, как предметный интерес к нему начали проявлять гранды английской Премьер-лиги. Ранее игрока сватали в манчестерские команды, «Юнайтед» и «Сити», а теперь в борьбу решил включиться и «Челси». Подобной информацией поделились журналисты газеты Sport.

Англичане наверняка предложат Араухо те деньги, которые «Барселона» не может позволить себе выплачивать в связи с кризисом.