Лэмпард хочет забрать в «Эвертон» ассистента из «Челси». Тухель против

Фрэнк Лэмпард в ближайшее время возглавит «Эвертон». Мерсисайдский клуб станет первым для англичанина с января 2021 года, когда его уволили из лондонского «Челси».

The Athletic сообщает, что в свой новый клуб Лэмпард хочет забрать ассистента и тренера по стандартам «синих» Энтони Барри. Именно Фрэнк привёл специалиста в клуб летом 2020 года из «Уигана» для того, чтобы улучшить игру своей команды при стандартах.

Томас Тухель категорически против отъезда Барри в «Эвертон». Немец настаивает на том, чтобы англичанин остался в команде, но выбор всё же останется за самим Барри. Ранее специалист отверг предложение возглавить команду из низшего дивизиона Англии из-за того, что хочет учиться у Тухеля.