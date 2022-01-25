«Челси» вынужден расширить гостевые раздевалки на «Стэмфорд Бридж» вследствие жалоб соперников

Сразу несколько клубов АПЛ пожаловались на слишком тесные раздевалки на «Стэмфорд Бридж», домашнем стадионе «Челси». Впервые жалобы на это появились еще в прошлом году, сперва со стороны Грэма Поттера - наставника «Брайтона», который в декабре сыграл там вничью с «Челси». Затем уже игроки «Ливерпуля» пожаловались на тесноту в раздевалке, которая способствует распространению COVID-19.

В итоге руководству «Челси» пришлось отреагировать Как сообщает Talksport, площадь гостевой раздевалки будет увеличена за счет уменьшения площади соседствующего с ней пресс-центра. Журналистам будет менее комфортно, зато футболистам - более.