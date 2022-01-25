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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джака зимой может оказаться в «Роме»

25 Января 2022 • 19:26 Комментировать
Рома
...
Дженоа
05.02 17:00

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака в скором времени может перебраться в Серию А. По сообщениям Calciomercato, если «канонирам» в это трансферное окно удастся подписать центрального полузащитника, появится небольшой шанс на то, что Джака покинет команду.

Главным претендентом на швейцарского полузащитника является «Рома», которая была близка к трансферу футболиста прошлым летом, однако так и не смогла договориться с «Арсеналом».

В этом сезоне Джака провёл за «Арсенал» 10 матчей в чемпионате Англии, где отметился всего одним голевым пасом. Сейчас Джака отбывает дисквалификацию после полученной красной в полуфинале Кубка лиги против «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Арсенал Лондон Гранит Джака
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