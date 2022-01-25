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Чемпионат Италии. Серия А

Пеллегрини примет участие в сборах команды Италии

25 Января 2022 • 23:30 Комментировать
Рома
...
Дженоа
05.02 17:00

Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини никогда не запоминался своей стабильностью в отношении травм, но, тем не менее, он остаётся важнейшим игроком для римского клуба и может принести пользу сборной Италии.

Пеллегрини пропустил три матча своей команды из-за повреждения, но главный тренер Роберто Манчини захотел, чтобы игрок присутствовал в лагере чемпионов Европы.

Тренер «адзурри» посчитал, что капитану «Ромы» будет полезно присутствовать на тактических уроках даже без занятий на поле, дав полузащитнику качественно восстановиться после травмы. Так Пеллегрини будет легче понять установки Манчини в контексте вызова на стыковой матч чемпионат мира против Северной Македонии. 

25-летний полузащитник провёл за «Рому» в сезоне 2021/22 20 игр, в которых смог забить 9 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Сборная Италии Лоренцо Пеллегрини
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