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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью – о незасчитанном голе: «Это уже не футбол, давайте называть его по-другому»

05 Февраля 2022 • 20:05 Комментировать
Рома
0:0
Дженоа
окончен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью снова остался недоволен после поединка своей команды – «волки» не смогли распечатать ворота «Дженоа», а их единственный гол в компенсированное время был отменен VAR. Португальский специалист посетовал на решение бригады арбитров, высказав свое мнение.

«Это уже не футбол, давайте называть это по-другому. Если в том эпизоде действительно был фол, то наш вид спорта очень сильно изменился. При чем, с нами подобное случается уже не в первый раз. Закончу фразой, что «Рома» - это лишь маленький клуб в глазах власти. Старого Моуринью, который приехал в Италию, больше нет», - экспрессивно прокомментировал наставник на послематчевой пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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06.02  17:00 Венеция ... Наполи 5.80 4.50 1.54
06.02  17:00 Болонья ... Эмполи 1.96 3.80 3.75
06.02  17:00 Сампдория ... Сассуоло 2.85 3.65 2.42
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