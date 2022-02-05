Моуринью – о незасчитанном голе: «Это уже не футбол, давайте называть его по-другому»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью снова остался недоволен после поединка своей команды – «волки» не смогли распечатать ворота «Дженоа», а их единственный гол в компенсированное время был отменен VAR. Португальский специалист посетовал на решение бригады арбитров, высказав свое мнение.

«Это уже не футбол, давайте называть это по-другому. Если в том эпизоде действительно был фол, то наш вид спорта очень сильно изменился. При чем, с нами подобное случается уже не в первый раз. Закончу фразой, что «Рома» - это лишь маленький клуб в глазах власти. Старого Моуринью, который приехал в Италию, больше нет», - экспрессивно прокомментировал наставник на послематчевой пресс-конференции.