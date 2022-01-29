Лечащий Спинаццолу врач советует ему не возвращаться на поле в этом сезоне

Защитник «Ромы» и сборной Италии Леонардо Спинаццола получил разрыв сухожилия во время чемпионата Европы, и с тех пор не появляется на поле. Прогнозы по его возвращению высказывались самые разные, но кто на самом деле может указать сроки точнее, нежели его лечащий врач!?

Профессор Андреа Ферретти сообщил примерно следующие сведения - Спинаццола начнет постепенно работать под нагрузками с февраля, весной приступит к другой программе, уже с полноценными тренировками.

Однако возвращаться на поле в официальном матче в этом сезоне Ферретти категорически не рекомендует, сообщает La Gazzetta Dello Sport. По его мнению, лучше подождать до осени, чтобы вернуться уже в 100-процентной кондиции.