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Чемпионат Италии. Серия А

«Хватит делать из нас клоунов»: болельщики «Ромы» протестуют из-за судейства

08 Февраля 2022 • 12:35 Комментировать
Рома
0:0
Дженоа
окончен

Ультрас «Ромы» выразили недовольство отношением судей к их любимой команде. Фанаты устроили протест возле штаб-квартиры федерации футбола страны. Болельщики растянули полотно с надписью: «Правила одинаковы для всех, однако не все равны перед их исполнением. Хватит делать из нас клоунов».

По данным Football-Italia, последней каплей терпения стала работа рефери на недавнем матче с «Дженоа». Под самый занавес встречи судья отметил гол «Ромы», не позволив «волкам» вырвать победу. Поединок завершился вничью со счетом 0:0.

По итогам 24 туров Серии А подопечные Жозе Моуринью занимают лишь седьмое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома
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