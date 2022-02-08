«Хватит делать из нас клоунов»: болельщики «Ромы» протестуют из-за судейства

Ультрас «Ромы» выразили недовольство отношением судей к их любимой команде. Фанаты устроили протест возле штаб-квартиры федерации футбола страны. Болельщики растянули полотно с надписью: «Правила одинаковы для всех, однако не все равны перед их исполнением. Хватит делать из нас клоунов».

По данным Football-Italia, последней каплей терпения стала работа рефери на недавнем матче с «Дженоа». Под самый занавес встречи судья отметил гол «Ромы», не позволив «волкам» вырвать победу. Поединок завершился вничью со счетом 0:0.

По итогам 24 туров Серии А подопечные Жозе Моуринью занимают лишь седьмое место в таблице.